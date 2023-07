Polizei-Schlag: Kiloweise Drogen, darunter 15 Kilogramm "Blue Punisher"-Ecstasy

Darmstadt - Auch SEK-Beamte rückten aus: In Südhessen sowie in der Schweiz erfolgte am gestrigen Donnerstag ein groß angelegter Polizei-Schlag gegen eine Bande mutmaßlicher Drogen-Dealer - beträchtliche Mengen Rauschgift wurden sichergestellt, darunter auch die kürzlich als "Todes-Droge" in die Schlagzeilen geratene Ecstasy-Variante "Blue Punisher".