Razzia gegen Rauschgiftbande: Illegale Drogen, Geld und Waffen gefunden

Die Drogenbande verkaufte unter anderem Cannabis, welches in illegalen Plantagen angebaut wurde.

Spezialeinheiten sind bei einer Razzia am Niederrhein und in den Niederlanden gegen eine Drogenbande vorgegangen. Bei der Aktion am Mittwoch seien 15 Objekte durchsucht und vier Verdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler werfen der Bande vor, mit einem ausgeklügelten Handelsnetz Drogen nach Deutschland gebracht und bundesweit vertrieben zu haben.

Allein von November 2019 bis Mai 2021 sollen sie rund eine Tonne Cannabis und Dutzende Kilo Kokain verkauft haben. Auch mit Waffen sei gehandelt worden. Die Kommunikation sei über Krypto-Messengerdienste gelaufen.

Bei der Razzia hätten die Einsatzkräfte Objekte in Duisburg, Kleve, Leverkusen sowie in den Niederlanden durchsucht. Dabei seien unter anderem 35 Kilogramm Kokain, 83 Kilogramm Marihuana, Schusswaffen, mehr als 100.000 Euro Bargeld und auch Falschgeld sichergestellt worden. In Duisburg stießen die Fahnder außerdem auf eine große Cannabisplantage.