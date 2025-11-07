Von der Autobahn in U-Haft: 45-Jähriger sorgt für dicken Zufallsfund der Polizei
Hilden - Durch einen Autounfall auf der A3 sind der Polizei unter der Woche aus heiterem Himmel mehrere Kilo Drogen in die Hände gefallen.
Ursache für den Zufallsfund war ein 45 Jahre alter Chinese, der mit seinem Transporter gegen 11.45 Uhr in ein Stauende gefahren war.
Nur kurze Zeit später stellten die Einsatzkräfte nicht nur den Unfallort sicher, sondern auch einen Geruch nach Cannabis in der Nähe des Unfallfahrzeugs fest.
Eine anschließende genauere Untersuchung ergab schließlich, dass der Transporter unter anderem 31 Kilogramm im Laderaum versteckt hatte.
Ebenso gefunden wurde ein Einhandmesser sowie mehrere Tausend Euro Bargeld. Der chinesische Fahrer steht nun unter Verdacht des illegalen Handels mit Cannabis - er wurde vor Ort festgenommen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sitzt der Unfallfahrer inzwischen schon in Untersuchungshaft.
Den Transporter und sämtliche Fundobjekte stellte die Polizei im Zuge der Ermittlungen sicher.
Titelfoto: Polizei Mettmann