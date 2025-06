Ab morgen soll restliche Carolabrücke fallen: Wie kann Elbe weiter fließen?

Dresden - Vergangene Woche wurde der Plan vorgestellt: Ab Donnerstag beginnen offiziell die Abrissarbeiten an den noch stehenden Zügen A und B der Carolabrücke .

Alles in Kürze

Der künstliche Abrissdamm staut die Elbe, wird deshalb mit Stahlrohren durchsetzt. Sie sind bei niedrigem Pegelstand auch von der Altstädter Uferseite aus sichtbar. © Eric Münch

Zunächst ist der mittlere Teil des Zuges A (Oberstromseite, gen Osten) an der Reihe. Ziel ist, die Brückenteile kontrolliert auf die "Polster" in der Elbe zu legen, wie Thomas Alscher (59), Geschäftsführer von Hentschke Bau, erklärte. Diese bestehen aus Kies und Wasserbausteinen, wurden in den vergangenen Tagen aufgeschüttet.

Damit sich die Elbe oberhalb der Baustelle nicht anstaut, platzierten die Arbeiter 60 Stahlrohre (ein Meter breit, bis zu 15 Meter lang) im Fallbett. Durch sie soll das Wasser bei entsprechender Pegelhöhe abfließen.

Zug A soll nun sukzessive "geschwächt" werden. Bedeutet: Zwei große Bagger (120 und 70 Tonnen schwer) zerstören von oben den Asphalt der Straße und den Beton der darunter liegenden Fahrbahnplatte.

Dabei werden die Spanndrähte freigelegt und anschließend mit speziellen Baggerwerkzeugen - ähnlich einer Schere - durchtrennt, bis der Brückenabschnitt herabstürzt.