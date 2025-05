Abriss der Carolabrücke geht weiter, doch nicht für allzu lange ...

Dresden - Nach der knapp dreimonatigen Unterbrechung der Abrissarbeiten am Brückenzug C der Dresdner Carolabrücke wird seit Dienstag wieder gewerkelt! Die nächste Unterbrechung ist jedoch bereits in Sicht ...

Seit diesen Dienstag geht der Abriss der Dresdner Carolabrücke weiter. Teile des Brückenzugs C (im Foto) sollen gleichmäßig abgebrochen werden. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Wie die Stadt mitteilte, wolle man die Flottenparade "Riverboat-Shuffle" im Rahmen des Dixieland-Festivals am Donnerstagabend (15. Mai) nicht gefährden. Daher werden die Abrissarbeiten am morgigen Mittwoch und am Donnerstag erneut ausgesetzt.

Laut Veranstaltern des Festivals fahren am Donnerstag ab 19.30 Uhr vom Terrassenufer, östlich der eingestürzten Brücke, historische Raddampfer und Salonschiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt in Richtung Pillnitz. Ab Freitag soll es nach Angaben aus dem Rathaus dann aber wirklich weitergehen.

Am 18. Februar wurden die Abrissarbeiten aufgrund von Spanndrahtbrüchen am Bauwerk gestoppt. Was folgte war ein Einsatz von Hilfsstützen, damit auch die Brückenzüge A und B nicht unerwartet einkrachen.

Noch in dieser Woche wolle man mittels Schallwellen final testen, ob alles hält wie gewünscht und ob man Signale der Abrissarbeiten verlässlich von denen eventueller neuer Spanndrahtbrüche unterscheiden könne. Der eigentliche Abriss startet ab nächster Woche und soll gar kein so einfaches Unterfangen werden.