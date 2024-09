Abrisskonzept steht! So will die Stadt die Carolabrücke zerlegen

Dresden - Der eingestürzte Brückenzug C der Carolabrücke soll restlos abgerissen werden. Darüber sind sich die Fachleute im Rathaus einig. Doch noch stellt das aktuelle Hochwasser ein unüberwindbares Hindernis für die Fortsetzung der Arbeiten dar.

Abteilungsleiter Holger Kalbe (54, l.) und Amts-Chefin Simone Prüfer (59) stellten den Plan am Freitag vor. © Stefan Häßler

Für den Fall, dass der Pegel weiter absinkt, hat das Straßen- und Tiefbauamt nun ein Abrisskonzept vorgestellt. Geplant ist, bei einer Wasserhöhe von 4,50 Meter das Vorhaben auf der Altstädter Seite fortzusetzen.

"Wir stehen Gewehr bei Fuß", sagte Amtsleiterin Simone Prüfer (59). Die Stadt geht davon aus, dass die Beseitigung von Strang C dann insgesamt elf Wochen dauern wird.

Rückblick: Bis zum Samstag wurden am Neustädter Brückenkopf rund 1300 Tonnen an Trümmern geborgen und am Alten Leipziger Bahnhof zwischengelagert, erklärte Holger Kalbe (54), Abteilungsleiter Brücken- und Ingenieurbauwerke.

Nun ist geplant, die auf Alt- und Neustädter Seite abgeknickten und schräg bis in den Fluss ragenden Trassenteile von den Pfeilern zu trennen.

Das Kritischste sei der im Wasser liegende Abschnitt: Er muss vor Ort abgebrochen werden. "Wir haben keine Möglichkeit, die Teile herauszuheben, sie sind zu schwer für jegliche Technik", sagte Prüfer. Es gebe auch keinen Angriffspunkt: Weder die anderen beiden Brückenzüge noch die Ufer kämen dafür infrage.