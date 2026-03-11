Bombenfund an der Carolabrücke: Evakuierungs-Endspurt beginnt

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe im Bereich der ehemaligen Carolabrücke steht Dresden am Mittwochmorgen vor einer großen Evakuierung.

Von Eric Hofmann, Hermann Tydecks, Benjamin Richter, Jakub Gawlik, Malte Kurtz

Dresden - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe im Bereich der ehemaligen Carolabrücke steht Dresden am Mittwochmorgen vor der größten Evakuierung der jüngeren Stadtgeschichte.

Wenn bis 9 Uhr alle Anwohner den Sperrbereich verlassen haben, kann der Kampfmittelräumdienst seine Arbeit aufnehmen. © Robert Michael/dpa Um den 250-Kilogramm-Sprengsatz sicher entschärfen zu können, müssen Anwohner im Umkreis von 1000 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Davon sind mehr als 18.000 Dresdner und Dresdnerinnen betroffen, die dazu aufgefordert wurden, den betroffenen Bereich bis spätestens 9 Uhr zu verlassen. Ab dann wird die Polizei das Gebiet kontrollieren. Unterdessen wurde an der Messe eine Notunterkunft eingerichtet. Wie lange die Entschärfung dauern wird, bleibt dagegen abzuwarten. Vergangene Kampfmittelräumungen, wie etwa die Bombenentschärfung Anfang 2025, machen jedoch Mut, dass nach der abgeschlossenen Evakuierung alles ganz fix gehen kann. Hunde Menschen tragen für Ernies Schicksal Verantwortung, doch Bert sind Handicaps egal Alles Weitere zum Bombenfund an der Carolabrücke und zur Evakuierung lest Ihr hier im TAG24-Ticker.

11. März, 8.43 Uhr: Bombenentschärfer ist ein alter Bekannter

Bombenentschärfer Thomas Zowalla (49) wird - wie schon im vergangenen Januar - am heutigen Mittwoch die Bombe entschärfen. Der Kampfmittel-Experte blickt dabei auf über 17 Jahre Einsatzerfahrung und etwa 15 erfolgreiche Entschärfungen zurück. Da er es heute mit einem defekten Zünder zu tun bekommt, könnte die Entschärfung jedoch etwas länger dauern, als noch bei der "Blitz-Entschärfung" im vergangenen Jahr.

Bombenentschärfer Thomas Zowalla beweis bereits mehrfach ein ruhiges Händchen (49). (Archivbild) © Steffen Füssel

11. März, 8.36 Uhr: Evakuierungs-Endspurt beginnt

Keine halbe Stunde mehr, dann sollen alle Bürger den Sperrbereich verlassen haben. Um 9 Uhr beginnt die Polizei dann mit der Kontrolle und geleitet die letzten Verbleibenden in Sicherheit. Unterdessen sind bereits die ersten Shuttlebusse an der Notunterkunft am Messegelände eingetroffen.

Drei Rentnerinnen, die per Straba von der Sarrasanistraße gekommen sind, werden von einem DRK Mitarbeiter zur Halle begleitet. © Ove Landgraf

Die ersten Busse sind am Messegelände angekommen... © Ove Landgraf

... und haben weitere Dresdner in Sicherheit gebracht. © Ove Landgraf

11. März, 8.17 Uhr: Für sie ist es bereits die dritte Evakuierung

Margit Ehrlichmann (90) wohnt seit 1961 in der Ziegelstraße, stammt ursprünglich aus dem Sudetenland. Für sie ist es die dritte Evakuierung. Alles wegen der Brücke. "Ich musste um 07.15 Uhr die Taxe nehmen, ich bin schlecht zu Fuß anders ging es nicht. Gestern war ich schon früh in der Falle. Hätte mein Sohn mich nicht aus Köln angerufen, hätte ich das gar nicht mitbekommen."

Margit Ehrlichmann (90) wurde von ihrem Sohn über die Evakuierung informiert. © Ove Landgraf

11. März, 8.15 Uhr: Menschenleerer Neumarkt

Ein seltener Anblick! Im Zuge der laufenden Evakuierung des Sperrbereichs ist nahezu keine Menschenseele mehr auf dem Neumarkt unterwegs.

Auf dem Neumarkt ist tote Hose. © Steffen Füssel

11. März, 8.10 Uhr: DRK baut Feldbetten auf

In der Notunterkunft werden derzeit von den Einsatzkräften des DRK die Feldbetten aufgebaut. Da die Entschärfung der Bombe heute möglicherweise länger dauert, kann man es sich darauf sicher gemütlich machen.

Voller Einsatz in der Notunterkunft. © Ove Landgraf

11. März, 7.57 Uhr: Auf dem Weg in die Notunterkunft

Die ersten Menschen sind bereits in der Notunterkunft eingetrudelt, weitere folgen. Dominik Dorsel (37), Bianca Watzka und Deniz Senel (25) sind Wissenschaftler, die für eine Physikertagung aus Aachen angereist sind. Kurz vor 8 Uhr suchen sie den weg zur Notunterkunft an der Messe: "Die Tagung geht bis inklusive Donnerstag. Daher gehen wir mal davon aus, wir kommen heute Nachmittag wieder in unser Hotel", erklärt Bianca Watzka gelassen.

Dominik Dorsel (37, v.l.), Bianca Watzka und Deniz Senel (25) auf dem Weg in die Notunterkunft © Steffen Füssel

In der Notunterkunft auf dem Messegelände sind bereits einige Menschen angekommen. © Ove Landgraf

11. März, 7.52 Uhr: Vermehrte Anfragen von eingeschränkten Personen

Die Einsatzkräfte sind derzeit vermehrt im Einsatz, um mobilitätseingeschränkte Personen aus dem Sperrbereich zu evakuieren. Laut Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46) sind zuletzt vermehrt Anfragen von mobilitätseingeschränkten Privatpersonen über die Bürgerhotline der Stadt eingegangen. Die Pflegeheime haben sich derweil zum Großteil selbst um die Evakuierung gekümmert, so Klahre.

11. März, 7.35 Uhr: Feuerwehr hofft auf zügige Evakuierung

Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46) hofft auf zügige Evakuierungsmaßnahmen. "Wir wünschen alle, dass die Evakuierungsmaßnahmen strukturiert und vor allen Dingen zügig über die Bühne gehen, sodass die Entschärfung dann zeitnah beginnen kann", sagte Klahre in einem Lage-Update am Morgen. Zudem verwies er auf die vielen ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die den heutigen Einsatz unterstützen.

Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46). © Eric Münch

Heute tragen etliche Einsatzkräfte dazu bei, dass die Bombenentschärfung sicher über die Bühne geht. © Ove Landgraf

11. März, 7.28 Uhr: Empfangschef im "Hotel am Terrassenufer" geht als letzter

Kevin Zemitzsch (35) ist Empfangschef im "Hotel am Terrassenufer", hat gestern alle Gäste informiert: "Ich bin der letzte, der das Hotel um 8.30 Uhr verlässt, kontrolliere vorher, ob alle Gäste draußen sind." Dann wartet Zemitzsch am Rande des Sperrbezirks, sobald die Entschärfung vollzogen ist, ist er wieder der Erste, der das Hotel öffnet: "Es gibt tatsächlich Gäste, die wegen der Evakuierung frühzeitig abgereist sind. Andere verbringen den Tag in Meißen oder Pirna - wir sind ja erfahren in Dresden, was Evakuierungen angeht."

Kevin Zemitzsch (35), Empfangschef im "Hotel am Terrassenufer". © Steffen Füssel

11. März, 7.22 Uhr: Zünder defekt - Sprengmeister vor besonderer Herausforderung

Die Weltkriegsbombe, die es heute zu entschärfen gilt, hat einen defekten Zünder. Aus diesem Grund muss davon ausgegangen werden, dass die Entschärfung etwas länger dauern kann, wie Polizeisprecher Marko Laske (51) gegenüber TAG24 an der Einsatzkräftesammelstelle an der Flutrinne erklärte. "Die Bombe ist mit einem Zünder ausgestattet, dieser Zünder ist aber defekt. Das bedeutet natürlich eine besondere Herausforderung für den Sprengmeister. Der kann jetzt nicht an der Bombe schrauben, wie man das normalerweise tun würde, um den Zünder zu entfernen. Sondern, der wird hier ein Wasserstrahl-Gerät zum Einsatz bringen. Das wird auch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, davon muss ausgegangen werden", sagte Laske.

Polizeisprecher Marko Laske (51). © Eric Hofmann

11. März, 7.13 Uhr: Rettungskräfte sammeln sich an Flutrinne

An der Flutrinne sammeln sich derzeit die Einsatzkräfte für einen morgendlichen Appell.

Antreten angesagt. © Ove Landgraf

An der Flutrinne stehen die Rettungskräfte bereit. © Eric Hofmann

11. März, 7.08 Uhr: Vorbereitungen der Einsatzkräfte laufen

Auch der Einsatz von Polizei und Feuerwehr hat bereits Fahrt aufgenommen, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwochmorgen mitteilte. Am Messegelände laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Die Einsatzkräfte haben am Messegelände bereits ihre Arbeit aufgenommen. © Ove Landgraf

11. März, 6.58 Uhr: Tiefenentspannte Lage im Pflegeheim "Am Elbufer"

Im Pflegeheim "Am Elbufer" müssen insgesamt 95 Bewohner evakuiert werden. Für Bewohner Bernhard Fleischer (88) kein Grund für Stress: "Ich habe gestern Abend noch gepackt, bin tiefentspannt und warte erstmal ab. Das Team hat uns bisher sehr gut informiert." Heimleiterin Maria Trompler (41) erklärte: "Wir haben zur Zeit 95 Bewohner. Die meisten kommen in Pflegeheimen in Radebeul und Pulsnitz unter, die uns sehr unter die Arme gegriffen haben. Der Rest der Bewohner fährt zur Messe."

Bernhard Fleischer (88) hat sein Notfallgepäck vorbildlich am gestrigen Abend schon gepackt. © Steffen Füssel

Maria Trompler (41) leitet das Pflegeheim "Am Elbufer". © Steffen Füssel

11. März, 6.53 Uhr: Bürgertelefon ab 7 Uhr wieder erreichbar

Wer Fragen rund um die Evakuierung hat, kann sich ab 7 Uhr wieder bei dem Bürgertelefon der Stadt Dresden melden. Unter folgender Rufnummer ist das Bürgertelefon bis 18 Uhr erreichbar: 03514887666.

Dresden: Auch am Evakuierungs-Morgen ein Genuss. © Ove Landgraf

11. März, 6.47 Uhr: Pflegeheim "Pro Seniore" auf Evakuierung gut vorbereitet

Im Pflegeheim "Pro Seniore" in der Dürerstraße hat man sich seit zwei Wochen auf die Evakuierung vorbereitet. Um 5 Uhr traf sich die erste Gruppe im Foyer ein. Pflegedienstleiter David Spitzer (39) sagt überzeugt: "Wir haben alles unter Kontrolle. Insgesamt 194 Bewohner sind hier an der Einrichtung. Diese werden auf unsere anderen drei Einrichtungen verteilt."

Im Pflegeheim "Pro Seniore" wird bereits seit 5 Uhr früh evakuiert. © Steffen Füssel

Pflegedienstleiter David Spitzer (39) hat alles unter Kontrolle. © Steffen Füssel

11. März, 6.42 Uhr: Was soll ich zur Evakuierung in meinen Rucksack packen?

Im Falle einer Evakuierung, wie am heutigen Mittwochmorgen, wird dazu geraten, mit Notfallgepäck in die Notunterkunft zu kommen. Das sollte vor allem die wichtigsten persönlichen Dokumente (Personalausweis, Krankenkassenkarte), Medikamente und Hygieneartikel, etwas Geld, ein Handy, eine Decke (Schlafsack), Nahrung und Getränke für mindestens zwölf Stunden sowie Beschäftigungsmaterial (Bücher, Spiele) enthalten.