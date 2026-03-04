Diese Frau hat dafür gesorgt, dass Carolabrücke bei Google Maps verschwindet

Dresden - Kaum eine Entscheidung der Stadt, die ohne Kartendaten gefällt wird. Denn für Bauprojekte, Verkehrsplanung oder Stadtentwicklung sind sie unerlässlich. Vor 150 Jahren wurde das zuständige Amt gegründet! Nach dem Einsturz der Carolabrücke hatte es eine besondere Aufgabe.

Klara Töpfer (60) leitet das "Amt für Geodaten und Kataster" seit 2012. © Thomas Türpe

1876 wurde das Vermessungsamt auf Stadtratsbeschluss gegründet, heute firmiert es als "Amt für Geodaten und Kataster".

Amtschefin Klara Töpfer (60): "Unsere Wurzeln liegen in einer Zeit, in der Vermessung vor allem Eins bedeutete: Ausdauer, Handwerk, sehr viel Wetter und Mathematik."

Dresden war schon 1876 eine Großstadt mit rund 200.000 Einwohnern, wuchs im Schnelltempo weiter - es brauchte Planungsgrundlagen. Im Takt mit etlichen Eingemeindungen mussten Karten auch angepasst werden. Bis 1951 bestand das Stadtamt, 1990 wurde es neu gegründet.

"Die Aufgaben nach der Wende waren enorm. Oft war unklar, wem welche Grundstücke gehören, alle brauchten Karten, Pläne, Grundlagendaten", weiß Töpfer. Erstmals begannen Vermesser, ihre Daten digital einzupflegen, 2003 dann ging der Themenstadtplan online.