Stadt spart Geld beim Brückenabriss

Dresden - Gute Nachricht für Dresdens Kasse: Der Abriss der Carolabrücke war 2,5 Millionen Euro billiger als geplant.

Der Abriss der Carolabrücke war zwar teuer, fiel am Ende dennoch etwas günstiger aus als zunächst erwartet. © Robert Michael/dpa

Statt 32 kostete das Mega-Projekt am Ende "nur" 29,5 Millionen Euro. Vor allem die Begleitmaßnahmen schlugen weniger zu Buche. Hier sanken die Kosten von fünf auf schlappe drei Millionen Euro.

Die eigentlichen Abbrucharbeiten der nicht vom Einsturz betroffenen Brückenzüge kosteten 20,5 Millionen Euro.

Für den eingestürzten Brückenteil wurden sechs Millionen Euro fällig.