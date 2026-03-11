Bombenfund an der Carolabrücke: So lange fahren Bus und Bahn noch normal

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe im Bereich der ehemaligen Carolabrücke steht Dresden am Mittwochmorgen vor einer großen Evakuierung.

Von Eric Hofmann, Hermann Tydecks, Benjamin Richter, Malte Kurtz

Dresden - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe im Bereich der ehemaligen Carolabrücke steht Dresden am Mittwochmorgen vor der größten Evakuierung der jüngeren Stadtgeschichte.

Wenn bis 9 Uhr alle Anwohner den Sperrbereich verlassen haben, kann der Kampfmittelräumdienst seine Arbeit aufnehmen. © Robert Michael/dpa Um den 250-Kilogramm-Sprengsatz sicher entschärfen zu können, müssen Anwohner im Umkreis von 1000 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Davon sind mehr als 18.000 Dresdner und Dresdnerinnen betroffen, die dazu aufgefordert wurden, den betroffenen Bereich bis spätestens 9 Uhr zu verlassen. Ab dann wird die Polizei das Gebiet kontrollieren. Unterdessen wurde an der Messe eine Notunterkunft eingerichtet. Wie lange die Entschärfung dauern wird, bleibt dagegen abzuwarten. Vergangene Kampfmittelräumungen, wie etwa die Bombenentschärfung Anfang 2025, machen jedoch Mut, dass nach der abgeschlossenen Evakuierung alles ganz fix gehen kann. Alles Weitere zum Bombenfund an der Carolabrücke und zur Evakuierung lest Ihr hier im TAG24-Ticker.

11. März, 6.22 Uhr: Bus und Bahn fahren noch bis 8.15 Uhr nach Plan

Bis 8.15 Uhr kommen Dresdner noch mit Bus und Bahn planmäßig zur Arbeit oder auch in die Notunterkunft. Ab 8.15 Uhr werden dann zahlreiche Linien der DVB umgeleitet, darunter die 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und die 41. Alle Infos zu den Umleitungen findet ihr auf der Website der DVB.

Für betroffene Anwohner stehen Busse und Bahnen zur Verfügung, die sie zur Notunterkunft fahren. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

10. März, 19.58 Uhr: Straßenbahn- und Buslinien müssen umgeleitet werden

Da der Sperrbereich große Teile des Stadtzentrums umfasst, werden ab 8.15 Uhr erhebliche Umleitungen der Straßenbahn- und Buslinien erforderlich. Der Eisenbahnverkehr ist nicht betroffen. Auf der Website der DVB findet Ihr alle geplanten Umleitungen auf einen Blick.

10. März, 19.30 Uhr: Sprecher der Dresdner Feuerwehr äußert sich

"Wir haben ein Kampfmittel gefunden, das einen Zünder beinhaltet", sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre (46) gegenüber TAG24. "Und das muss entschärft werden. Der zweite Verdachtspunkt, der eröffnet wurde, dort hat sich kein Kampfmittel bestätigt, sondern ein harmloses Metallteil." Die leichte Hoffnung bei der bevorstehenden Bombenentschärfung: Der Zünder ist bei britischen Bomben mit einem Messinggewinde eingeschraubt, so lassen sich diese schneller entschärfen als ihre amerikanischen Pendants. Bei letzteren rosten die Zünder oft fest.

10. März, 19.07 Uhr: So sieht der Evakuierungsbereich aus

Der vorgesehene Evakuierungsradius beträgt 1000 Meter um die Fundstelle. Von dem Ereignis sind rund 18.000 Einwohnerinnen und Einwohner betroffen. Hinzu kommen Personen, die sich beispielsweise als Pendler oder Touristen im Bereich aufhalten. In dem Sperrgebiet stehen Sehenswürdigkeiten wie das Residenzschloss, die Frauenkirche und die Semperoper. Auch die Polizeidirektion, der Landtag, mehrere Ministerien, Alten- und Pflegeheime, Kindertagesstätten und weitere soziale Einrichtungen befinden sich innerhalb des Radius.

Innerhalb des rot markierten Bereichs wird am Mittwoch evakuiert. © Stadt Dresden

10. März, 18.43 Uhr: Dresdner Verkehrsbetriebe bieten zusätzliche Linien an

Die eingesetzten Busse und erstmals auch Straßenbahnen der DVB zur Notunterkunft verkehren von 7 bis 9 Uhr im 20-Minuten-Takt. Busroute zur Notunterkunft: Sachsenplatz

Striesener Straße / Gerichtsstraße

Pirnaischer Platz / Wilsdruffer Straße (Haltestelle am Landhaus)

Messe Dresden Straßenbahnroute zur Notunterkunft: Albertplatz

Carolaplatz

Augustusbrücke (Blockhaus)

Theaterplatz Zur Umleitungsführung der Straßenbahn- und Buslinien im Evakuierungszeitraum informieren die Dresdner Verkehrsbetriebe in Kürze.

Die Entschärfung des Blindgängers ist für Mittwoch vorgesehen. Die dafür erforderliche Evakuierung im betroffenen Bereich wird am Morgen durchgeführt. © Roland Halkasch

10. März, 18.38 Uhr: Welche Notunterkunft steht zur Verfügung?

Für Betroffene wird eine Notunterkunft in der Messe Dresden eingerichtet. Diese steht ab Mittwoch 7 Uhr zur Verfügung.

Bei der Untersuchung der beiden Verdachtspunkte ist eine Bombe gefunden worden. © Roland Halkasch

10. März, 18.26 Uhr: Evakuierung am Mittwoch