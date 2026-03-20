Carolabrücke: Spuren-Streit überschattet Neubau-Pläne

Dresden - Missachten die Brückenplaner den Willen des Stadtrats? Der sieht eine neue Carolabrücke mit vier Autospuren vor. Doch am Mittwoch machten Architekten keinen Hehl daraus, auch an Entwürfen mit weniger Spuren zu arbeiten. Oder wird der Beschluss etwa noch gekippt?

Auf der alten Carolabrücke (1967 bis 1971 erbaut) konnten Autos auf vier Spuren fahren. © Norbert Neumann

Im Juni 2025 beschloss der Stadtrat, dass die Entwürfe für die neue Brücke "weiterhin vier Fahrspuren für den MIV vorzusehen" haben. MIV steht für motorisierten Individualverkehr, sprich Autos, Motorräder, LKW. Können Planungsbüros diese Entscheidung ignorieren?

Nach der Bürgerbeteiligung am Mittwoch zeigte sich Grünen-Stadträtin Susanne Krause (43) "beeindruckt" davon, dass manches Planungsteam die Stadtratsvorgaben infrage stellt.

"Das Geld, das in überflüssige Fahrspuren versenkt wird, fehlt bei den Elementen, die aus einem technischen Bauwerk eine schöne Brücke machen".

Auch die anwesenden Bürger hatten mehrfach den Wunsch nach einer zweispurigen Carolabrücke auf Klebezetteln notiert.