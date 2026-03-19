TAG24 will wissen: Welche Carolabrücke darf es sein?

Wie soll die neue Carolabrücke von Dresden in Zukunft aussehen? TAG24 hat sich beim Dialog im Stadtforum umgehört.

Von Erik Töpfer

Dresden - Wie soll die neue Carolabrücke in Zukunft aussehen? TAG24 hat sich beim Dialog im Stadtforum umgehört.

Stuckateurmeister Janno Senf

Der 25-Jährige wünscht sich eine klassische, "aber vor allem schlankere Brücke. Die vierspurig entstandenen Maße sind ja einer Autobahnbrücke ähnlich." Als Handwerker, der viel unterwegs ist, spürt er täglich, dass eine Brücke fehlt.

Janno Senf (25) bekommt die Auswirkungen der fehlenden Carolabrücke tagtäglich im Verkehr zu spüren. © Norbert Neumann

Architektin Sofias Laghi

"Die Brücke soll der Dresdner Seele entsprechen", klassisch mit modernem Akzent. Die vielen Bögen, die sie in den Entwürfen sah, gefallen der 37-Jährigen. Auch, wenn sie kein Auto fährt, sieht sie, wie die Stadt leidet. "Linear, schlicht und elegant" müsse schnell eine neue Brücke her.

Sofias Laghi (37) befürwortet ein klassisches Bauwerk mit einem modernen Touch. © Norbert Neumann

Ex-Dozent Jürgen Stritzke

Der 88-Jährige, einst Massivbau-Professor an der TU, wünscht sich die alte Brücke zurück. "Sie hat den Blick auf die Brühlsche Terrasse und unter der Brücke freigelassen." Eine Bogenbrücke kommt für ihn nicht infrage. "Das wäre ein Monster!" Der Senior freut sich darauf, zum ersten Mal darüber zu radeln.

Jürgen Stritzke (88) sehnt sich nach der alten Brücke. © Norbert Neumann

Einwohnerin Gabi Kiepisch

Die 62-Jährige aus dem Dresdner Norden hatte nichts gegen die alte Brücke. "Obwohl ich die Entwürfe zur Aufenthaltsqualität interessant finde. Die Idee finde ich hübsch." Ansonsten soll sie unauffällig sein. Auch als Stammgast der Linie 7 findet sie es okay, sollten sich Auto und Bahn eine Spur teilen.

Gabi Kiepisch (62) hofft auf eine unauffällige Elbquerung. © Norbert Neumann

Jung-Trio Erik, Willi und Miriam

Zum Bedauern von Erik Matthes (27, v.l.), Willi Weidemann (28) und Miriam Morawietz (26) enthält der Beschluss keine zweispurige Brücke. © Norbert Neumann