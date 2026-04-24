Grünen-Antrag will vierspurige Carolabrücke jetzt offiziell kippen

Dresden - Letzten Juni beschloss der Stadtrat die vierspurige Carolabrücke. Die Grünen waren schon immer dagegen, jetzt wollen sie die Entscheidung offiziell kippen.

Der Spuren-Streit um die neue Carolabrücke ist nicht ausgestanden. © Norbert Neumann

Die vielen Spuren seien unnötig und zu teuer für Dresden.

"Seit Monaten hören wir von Fachleuten, dass es für die verkehrlichen Anforderungen keine vier Autospuren auf der Carolabrücke braucht", sagt Grünen-Stadträtin Susanne Krause (43).

"Menschen halten sich in einer Stadt lieber auf, wenn sie nicht von großen Verkehrsachsen zerschnitten und von Autoverkehr geprägt wird."

Auch alte Beschlüsse für den vierspurigen Ausbau von Magdeburger und Königsbrücker Straße (zwischen Stauffenbergallee und Bahnbrücke) wollen die Grünen mit ihrem Antrag aufheben.