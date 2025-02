Dresdner Carolabrücke: Abriss zieht sich weiter in die Länge!

Während die Abrissarbeiten für C (Vordergrund) laufen, ist ein genauer Starttermin für A und B ungewiss. © Robert Michael/dpa

Der Grund für einen Termin in der zweiten Jahreshälfte: Die Abrissarbeiten müssen europaweit ausgeschrieben werden, obwohl die beiden permanent überwachten Brückenzüge weiterhin eine Gefahr für die Elbe als Bundeswasserstraße und das Terrassenufer darstellen.

Aus Sicht des Stadtrats und AfD-Fraktions-Chefs Thomas Ladzinski (35) dauert das Prozedere viel zu lange. Er drängt darauf, dass die Verwaltung in dieser Notlage die rechtlichen Möglichkeiten für eine Direktvergabe des Abrisses ausschöpft. "Ich frage mich, ob tatsächlich alles geprüft wurde", so Ladzinski.

Dass hier ein kompliziertes, europaweites Ausschreibeverfahren notwendig ist, zeuge vom "deutschen Bürokratiewahnsinn".

"Wenn weiterhin so ein Tempo an den Tag gelegt wird, haben wir 2033 zur Bundesgartenschau noch keine neue Carolabrücke", so Ladzinski.