Einsturz der Carolabrücke: Abriss und Umleitung der Fernwärme liegen im Plan

Dresden - Die Abrissarbeiten an der Carolabrücke gehen unvermindert weiter. Bis Ende der Woche soll der angehäufte Schutt abtransportiert und dann das im Wasser liegende Brückenstück - abhängig vom Elbpegel - angegangen werden. Doch auch auf Nebenschauplätzen macht die Verwaltung nun Fortschritte.

Baubürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne): Sein Geschäftsbereich hat gerade alle Hände voll zu tun. © imago/Sven Ellger

So musste der Geschäftsbereich von Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) wegen der langsamen Ampelumstellungen entlang der viel befahrenen Umleitungsstrecken ordentlich Kritik einstecken.

Das Thema hat bei den zuständigen Fachämtern inzwischen höchste Priorität.

An Verkehrsknoten wie dem Carolaplatz, Wiener Platz, Neustädter Markt oder dem Postplatz wurden manche Ampeln abgestellt, erklärte die Verwaltung. Anpassungen gab es an der Güntzstraße/Pillnitzer Straße sowie am Sachsenplatz.

Spätestens bis Ende Oktober sollen nun auch die Lichtsignalanlagen, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt, am Rathenauplatz sowie an der Kreuzung Terrassenufer/Steinstraße und Pillnitzer/Steinstraße umprogrammiert sein.