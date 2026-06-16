16.06.2026 05:48 Entwürfe zur neuen Carolabrücke: Initiativen widersprechen Experten

Widerspruch für die Experten-Empfehlungen der Entwürfe zur neuen Carolabrücke! Für manche Verein eund Initiativen ist die Entscheidung nicht nachvollziehbar.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Nach Offenlegung aller Entwürfe und Eckdaten zur Carolabrücke und Start der Bürgerbeteiligung melden sich auch verschiedene Initiativen zu Wort - und widersprechen den Fachexperten teils scharf.

Bei den Fachexperten landete der Grassl-Entwurf auf dem letzten Platz. Mehrere Initiativen sehen das ganz anders. © Visualisierung: Ingenieurbüro Grassl und gmp Architekten So hatte das Fachexpertengremium unter Leitung von TU-Professor Steffen Marx (56) den Entwurf des Planungsbüros Grassl/GMP auf dem letzten Platz verortet - insbesondere mit Verweis auf die 47 Meter breiten Pfeilerscheiben, die sehr dominant seien und Sichtbeziehungen störten. Für den Verein Stadtbild Deutschland ist das "nicht nachvollziehbar", da "nahezu alle Dresdner Brücken – vor allem aber alle Innenstadtbrücken und sogar teilweise die eingestürzte Carolabrücke – durchgehende Pfeiler aufweisen", so Jens Schuppe (39) vom Dresdner Ortsverband. Zudem hatten die Experten den Grassl-Entwurf als "technisch überzeugend" und "sehr guten Brückenentwurf" bezeichnet, wie Schuppe richtig anführt.

Auch die historische Carolabrücke hatte keine aufgelösten Pfeiler. © wikipedia

Jens Schuppe (39) vom Dresdner Ortsverband des Vereins Stadtbild Deutschland. © privat

Grassl-Entwurf biete die meisten Anknüpfungspunkte