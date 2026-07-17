Neue Carolabrücke: Stadt verlängert Ausstellung im Stadtforum

Dresden - Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? Die Dresdner sollen mitreden - über Bürgerdialoge, Brücken-Ausstellung und Online-Abstimmung. Die Ausstellung im Stadtforum sollte eigentlich heute (17. Juli) ihren letzten Tag haben - jetzt wurde sie doch noch verlängert.

Die Beteiligung nähert sich ihrem Ende. Am Mittwoch fand etwa das letzte "Brückencafé" im Stadtforum statt. © Eric Münch

Wie die Landeshauptstadt mitteilte, endet die Ausstellung nicht wie ursprünglich geplant am Freitag, sondern wird bis Dienstag, den 18. August 2026, verlängert.

Der Termin für die Abstimmung in der Mitmach-App "CarolaVOTE" bleibt aber unverändert und läuft nur noch bis Sonntag! Bis dahin können Dresdner ihre Meinung abgeben. Die Bürgerbeteiligung nähert sich damit ihrem Ende.

Letzte Woche hatten in der App rund 14.000 Bürger über ihren Lieblingsentwurf abgestimmt. Inzwischen seien es schon mehr als 20.000, erzählt "Brücken-Generälin" Grit Ernst (57) gegenüber TAG24.