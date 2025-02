Experte rät zum kontrollierten Carolabrücken-Komplettabbruch: Sofort!

Der östliche Brückzug A ist akut einsturzgefährdet. Für einen kontrollierten Abriss gibt es nur noch ein kleines Zeitfenster. © Thomas Türpe

TU-Professor Marx fordert die Stadt zum schnellen Handeln auf. Die Lage sei bereits kritisch, aber noch habe man ein kleines Zeitfenster, Abriss-Arbeiten kontrolliert durchzuführen.

Entscheidend dafür ist der Zustand des östlichen Brückenzuges A. Das akustische Überwachungssystem hat dort an einem bestimmten Bereich im Brückeninneren fünf Spanndrahtbrüche seit Sonntagabend gemeldet. Marx hat mit seinen Fachkräften errechnet, dass der Brückenzug bei insgesamt 14 Brüchen in diesem sensiblen Bereich einstürzen dürfte.

Man habe also maximal noch neun Brüche Zeit, bevor Menschen auch für Abrissarbeiten keinesfalls mehr nahe der Brücke sein dürften, so Marx. Weiteres Warten erschwere die Lage nur, zumal die Temperaturschwankungen in den kommenden Wochen den Verfall beschleunigen dürften - wie bereits beim Einsturz im September.

Dabei biete gerade die neue Gefahrenlage nun eine Chance, ohne großen bürokratischen Aufwand aktiv zu werden - wie schon beim Abriss des Brückenzuges C. Laut Marx sei eine europaweite Ausschreibung jetzt nicht mehr nötig. "Es könnte sofort losgehen", sagt er.