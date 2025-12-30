Diese Ingenieurin verantwortet den Wiederaufbau der Carolabrücke

Dresden - Der Wiederaufbau der Carolabrücke ist Dresdens wichtigstes Bauprojekt der kommenden Jahre. 2031 soll der Neubau fertig werden, längst laufen die Planungen. Im Sommer hatte das Rathaus eine neue Stelle für die Projektleitung ausgeschrieben - nun ist Dresdens "Brücken-Generälin" gefunden.

Arbeitet seit Jahren fürs Straßen- und Tiefbauamt der Stadt: Grit Ernst (57) ist Dresdens neue Brücken-Generälin. © Eric Münch

Die Anforderungen waren hoch: Gesucht ein Experte mit Hochschulabschluss im Bauingenieurwesen, gerne mit Spezialkenntnissen im konstruktiven Ingenieurbau. Dazu mehrjährige Berufserfahrung im Projektmanagement sowie bei der Planungs- und Bauabwicklung von Brücken.

Letztlich ein Alleskönner, der Abläufe koordiniert, Verhandlungen führt, auch mit Bürgern sowie Stadträten spricht.

Eine heikle Mission, auch wegen der besonderen öffentlichen Aufmerksamkeit, vergütet immerhin nach TVöD-Entgeltgruppe 13 (Grundgehalt 4767 bis 6834 Euro brutto). Aber auch "eine hervorragende Chance - ein echtes Karrieresprungbrett", wie Brücken-Experte Manfred Curbach (69) von der TU Dresden kommentierte.

"Die Bewerberlage ist ausreichend", antwortete OB Dirk Hilbert (54, FDP) auf eine SPD-Anfrage im September.

Mit Grit Ernst (57) fiel die Wahl nun auf eine erfahrene Kraft der Stadtverwaltung. Die aus Brandenburg stammende Bauingenieurin arbeitete bereits um die Jahrtausendwende beim Tiefbauamt, ist laut Rathaus seit vielen Jahren als Planungs- und Bausteuerin tätig.