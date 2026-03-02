Dialog beginnt noch diesen Monat: Bei der neuen Carolabrücke sollen die Bürger mitreden

Dresden - Sie stürzte ein, wurde abgerissen, soll neu gebaut werden - die Carolabrücke beschäftigt Dresden bis heute. Noch ist nicht entschieden, wie das neue Bauwerk aussehen soll. Aber: Ab diesem Monat dürfen die Dresdner mitreden! Eine seltene Chance?

Am 11. September 2024 stürzte ein Teil der 1971 erbauten Carolabrücke in die Elbe. © Norbert Neumann

Der Stadtratsbeschluss zum Neubau der Carolabrücke sieht vor, Bürger einzubeziehen. Das Prozedere gibt es bei vielen Bauprojekten. Aber diese Bürgerbeteiligung könnte etwas Besonderes sein.

"Bürger können wirklich unmittelbar Einfluss nehmen", sagt Stadträtin Bettina Kempe-Gebert (61, CDU). "Bei der Königsbrücker Straße sind zwischen Beteiligung und Beschluss etliche Jahre verstrichen. Diesmal geht es viel schneller."

Am 18. März (16 Uhr) findet der erste Dialog zwischen Bürgern und Planungsbüros im Stadtforum statt. Planungsteams sollen "wertvolle Hinweise und Stimmungsbilder aus der Stadtgesellschaft" in ihre Überlegungen einfließen lassen, erklärt das Rathaus. Etwa zur Wahl der Materialien, Konstruktion, Form oder Beleuchtung der Brücke.

Abends stehen auch Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) und Projektleiterin Grit Ernst (57) Rede und Antwort. Bis Ende Mai erarbeiten die Planungsbüros dann ihre Entwürfe, im Anschluss gibt es weitere Diskussionsformate - schon im Herbst fällt der nächste Stadtratsbeschluss.