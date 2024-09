Hochwasser und Carolabrücke sind neue Tourismus-Magneten!

Dresden - Bei spätsommerlichem Wetter zieht es viele Touristen und Einheimische in die Altstadt. Ihnen geht es aber nicht etwa um Frauenkirche oder Residenzschloss. Mittlerweile haben sich die Trümmer der Carolabrücke und das Hochwasser zu wahren Publikumsmagneten entwickelt.

Mario (32), Francisco (32) und Nelson (31, v.l.) aus Chile sind verwundert über die Zustände in Dresden. © Thomas Türpe

Drei junge Männer stehen schulterzuckend in einer der Pfeilerkanzeln der Augustusbrücke, schauen mit ihren tief hängenden Sonnenbrillen über den Fluss. "Das haben wir nicht erwartet", erklärt Mario (32).

Der Tourist aus La Serena (Chile) ist mit zwei Freunden in Deutschland unterwegs, macht für ein paar Tage Halt in Dresden. "Was ist bloß aus der deutschen Ingenieurskunst geworden?", fragt Kumpel Francisco (32).

"Ich bin für die Arbeit immer über die Carolabrücke gefahren", erklärt Henry (23), der dieses Mal wegen des Hochwassers über die Augustusbrücke gekommen ist.

Nicht weit entfernt stehen zwei Seniorinnen. "Das ist ein grausamer Anblick, erinnert mich an das Hochwasser von 2002", sagt die eine.

Ihre Begleitung schimpft: "Ich habe immer noch einen Kloß im Hals. Das sollte politische Konsequenzen für jemanden haben."