02.07.2026 19:31 Lastenräder sollen sich überholen können: Sind die Radwege auf der neuen Carolabrücke wirklich zu schmal?

Der Fahrradclub ADFC Dresden ist von keinem der vier Carolabrücken-Entwürfe überzeugt. Werden die Radwege jetzt breiter?

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Zu wenig Platz, zu steil, zu unsicher: Der Fahrradclub ADFC Dresden ist von keinem der vier Carolabrücken-Entwürfe überzeugt. Gegenüber TAG24 zeigen sich jetzt Planungsbüros bereit, Radwege zu verbreitern. So könnten sich künftig auch zwei Lastenfahrräder überholen.

Im Entwurf von FHECOR/TSSB fahren Radfahrer zwischen Straßenbahn und Gehweg. Der ADFC bevorzugt eine Führung zwischen Straßenbahn und Fahrbahn, um in Nord-Süd-Richtung keine Gleise überqueren zu müssen. © TSSB FHECOR Der Radlerverein fordert für die neue Carolabrücke eine Radwegbreite von 2,50 Metern. Gesetzlich vorgegeben sind zwei Meter, doch die "reichen für einen Überholvorgang zweier Lastenräder nicht aus", erklärt ADFC-Verkehrsreferent Jonas Geyer (28) gegenüber TAG24. Es gebe immer mehr Radfahrer in Dresden, die mit Lastenfahrrädern unterwegs seien - etwa, um ihre Kinder zu transportieren. "Fakt ist: Bei allen Entwürfen muss nachgebessert werden." Nach Ansicht des ADFC sollten Radwege nicht nur mit farblichen Markierungen (wie bei LAP/Knight Architects/Querfeldeins), sondern baulich von der Fahrbahn abgesetzt sein. Eine höhere Steigung (wie bei FHECOR/TSSB) sei für ältere Menschen oder Kinder unkomfortabel. Hunde Frau will ausgesetzte Welpen retten: Als sie um die Ecke schaut, bricht ihr Herz Als Verbindung zum Elberadweg brauche es nutzerfreundliche Rampen ohne spitze Einfahrtswinkel. Zudem sollten Radler möglichst wenige Gleise kreuzen müssen.

Jonas Geyer (28) vom ADFC Dresden kritisiert die vier Brückenentwürfe aus Radfahrersicht. © Thomas Türpe

Auf einer solchen Radspur wäre es schwierig, mit einem zweiten Lastenrad zu überholen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Planungsbüros sind bereit, Radwege zu verbreitern

Hier zu sehen ist eine von LAP/Knight Architects/Querfeldeins geplante Rampenverbindung zum Elberadweg. © LAP "Durch die von der Stadt geforderte Seitenlage der Straßenbahn müssen immer irgendwie Gleise gekreuzt werden", hält Architekt Jan Tröber (51) von FHECOR/TSSB dagegen. Bei der Forderung nach 2,50 Meter breiten Radwegen macht er ein Zugeständnis: "Wir wollen dem gerne nachkommen und die Radwege verbreitern, ohne die Brücke generell breiter zu machen." "Wir sind dazu bereit, den Radweg auf 2,50 Meter zu verbreitern, wenn die Stadt das will", kündigt auch Bauingenieur Hans Grassl (54) vom Büro Grassl an. Dafür würden zwei Autostreifen um jeweils 25 Zentimeter verkleinert - so wird die Brücke insgesamt nicht breiter. Die Planer von Schüßler-Plan/DKFS betonen, sich an die Vorgaben zu halten.

Kurz vor dem Brückeneinsturz wurde schon einmal heiß über Radspuren auf der Carolabrücke diskutiert: Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) ließ einen Verkehrsversuch durchführen. © Holm Helis