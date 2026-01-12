Sie steht wieder: Dresdner bauen Carolabrücke statt Schneemann

Dresden - Zumindest aus Schnee wurde das vor einem Jahr und vier Monaten eingestürzte Bauwerk am Dresdner Elbufer wieder errichtet.

Wenn auch nur aus Schnee: Dresden hat eine neue Carolabrücke. © xcitepress/Benedict Bartsch

Während die Fertigstellung der "echten" Carolabrücke erst für das Jahr 2031 geplant ist, haben unbekannte Konstrukteure ihrer Kreativität bei eisigen Temperaturen freien Lauf gelassen und im Laufe des Sonntags kurzerhand einen Neubau aus Schnee angefertigt.

Die überraschend detaillierte Nachbildung wurde dabei am Elbufer auf Neustädter Seite aus dem Schnee gestampft. Unweit jener Position, an der einst die Carolabrücke aus Spannbeton Dresdner Alt- und Neustadt verbunden hat.

Bis zum Herbst 2026 soll entschieden sein, wie die neue Carolabrücke aussehen und wie viele Fahrspuren sie bekommen soll. Die unbekannten Erbauer der Schnee-Brücke hatten dagegen schon konkrete Vorstellungen.

Bildaufnahmen des Meisterwerks zeigen, wie zwei massive Pfeiler die Brücke stützen, insgesamt drei relativ gleich große Unterführungen verlaufen darunter. Zwei Löcher unter der Fahrbahn erinnern zudem an jene Visionen der TU-Studenten, die unter der Straße noch eine zweite Brückenebene für Fußgänger und Radfahrer eingeplant hatten.