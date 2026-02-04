Carolabrücken-Einsturz: Firmen ohne Anspruch auf Schadenersatz?

Dresden - Der Einsturz der Carolabrücke im September 2024 hatte Folgen - nicht nur für die Schifffahrt. Bis heute haben neun Unternehmen Forderungen gegenüber der Stadt angemeldet, darunter Reisefirmen, Reedereien oder auch die Deutsche Telekom. Schadenersatz musste das Rathaus aber bislang nicht zahlen, wie aus einer Antwort des Rathauses auf eine Anfrage der CDU hervorgeht.

Nach dem Brücken-Einsturz musste der Parkplatz vorübergehend gesperrt werden, auch Reisebusse kamen nicht mehr weg. © DPA/Robert Michael

Die Fälle sind ganz unterschiedlich. Da nach dem Einsturz der Parkplatz unter der Carolabrücke abgesperrt worden war, saßen zwei Reisebusse fest, die Unternehmen kamen nicht an sie heran. Ein Reiseveranstalter forderte dafür Schadenersatz in Höhe von gut 8700 Euro.

Rund 435.000 Euro wollte die Telekom von der Stadt für die Ersatzverlegung von Telekommunikationsanlagen sehen. Ein Schaden in Höhe von 450.000 Euro entstand nach eigenen Angaben der tschechischen Reederei EVD, deren Güterschiffe nicht fahren konnten.

Das Rathaus meldete alles an den Kommunalen Schadenausgleich (KSA), eine Art kommunaler Versicherer.

"Der KSA hat sämtliche im Zusammenhang mit dem Bauwerksversagen bisher geltend gemachten Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt unter Haftpflichtgesichtspunkten geprüft und - im Wesentlichen auf das gutachterliche Ergebnis zur Einsturzursache stützend - als unbegründet zurückgewiesen", antwortete OB Dirk Hilbert (54, FDP).