Neustadt muss nicht frieren! Fernwärmeleitung geht noch heute in Betrieb

Dresden - Bauarbeiten abgeschlossen! Auf der Augustusbrücke in Dresden kann am heutigen Dienstagabend die provisorische Fernwärmeleitung pünktlich in Betrieb genommen werden.

"Aufgrund des Zeitdrucks liefen Planung und Bau parallel und mussten immer wieder angepasst werden. Dass wir diese Notlage in so kurzer Zeit bewältigen konnten, war nur möglich, weil alle gemeinsam an einem Strang und in die gleiche Richtung zogen", zeigt sich Bereichsleiter Kretschmer zufrieden.