So ist der Plan für den Carolabrücken-Neubau

Dresden - Der Wiederaufbau der Carolabrücke geht in die nächste Phase. Vier Planungsbüros sind beauftragt, der Zeitplan steht, die Bürger sollen mitreden. Bis Herbst 2026 soll klar sein, wie Dresdens neue Elbquerung aussehen wird.

Die alte Carolabrücke ist längst abgerissen, ab 2028 sollen die Arbeiten für den Neubau beginnen. © Holm Helis

Jetzt starten die Büros mit der Grundlagenermittlung und der Vorplanung. Dabei werden Anforderungen, Kosten- und Zeitrahmen festgelegt und erste technische Konzepte entwickelt.

Parallel beginnen notwendige Untersuchungen und Abstimmungen mit Fachbehörden, um spätere Verzögerungen zu vermeiden.

Ein zentraler Punkt ist die Bürgerbeteiligung: Am 18. März ist ein öffentliches Dialogformat im Stadtforum geplant. Dort können Dresdner direkt mit den Planungsbüros ins Gespräch kommen.

Die Hinweise aus der Öffentlichkeit fließen später in die Bewertung der Entwürfe ein. Bis Mai legt jedes Büro einen eigenen Entwurf vor. Diese werden fachlich geprüft und anschließend öffentlich diskutiert. Der Stadtrat entscheidet voraussichtlich im Herbst, welcher Entwurf umgesetzt wird.