Horror-Unfall beim Toilettengang: Touristin stürzt in Fäkalien-Grube
Northern Territory (Australien) - Es sollte ein ganz gewöhnlicher Toilettengang werden - doch genau das wurde einer Touristin im australischen Outback zum Verhängnis.
Denn wie news.com.au berichtet, war eine junge Frau am Sonntag durch den Boden einer abgelegenen Outback-Toilette im Henbury Meteorites Conservation Reserve im Northern Territory gebrochen und dabei rund zwei Meter tief in eine Abwassergrube gestürzt.
Ihre Familie versuchte zunächst, ihr aus eigener Kraft zu helfen - jedoch ohne Erfolg.
Da es in der abgelegenen Region keinen Handyempfang gab, mussten sie schließlich etwa eine Stunde in die nächstgelegene Stadt fahren, um Hilfe zu holen.
Insgesamt musste die Touristin rund drei Stunden in hüfthohen Fäkalien ausharren, bevor Rettung eintraf.
Junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht
Um sie zu befreien, wurde die Toilette teilweise abgebaut und ein Abschleppseil in die Grube hinabgelassen, mit dem sie schließlich herausgezogen werden konnte.
Bei dem Vorfall erlitt die Frau leichte Schnittverletzungen.
Zur weiteren Untersuchung wurde sie anschließend in ein Krankenhaus im rund 144 Kilometer entfernten Alice Springs gebracht.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: X/Screenshot/Action for Alice 2020