28.07.2026 11:27 Frau bemerkt bei Haussanierung widerlichen Geruch: Was sie dann in einem Hohlraum findet, raubt ihr den Schlaf

Eine Frau in den USA hat bei der Sanierung eines 100 Jahre alten Hauses eine ekelhafte Entdeckung gemacht.

Von Anne-Sophie Mielke

New York (USA) - Die Freude über das geerbte Haus ihrer Großmutter schlug für eine junge New Yorkerin jäh in Ekel um, als sie bei der Sanierung plötzlich einen widerlichen Geruch feststellen musste, der immer schlimmer wurde. Als sie dem Gestank wortwörtlich auf den Grund ging und in den Keller des uralten Gebäudes kroch, musste die junge Frau eine unangenehme Entdeckung machen.

Knochen, mumifizierte Kadaver und Müll: In einem Hohlraum unter der Veranda musste eine Hausbesitzerin aus New York eine widerliche Entdeckung machen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/cleanitwithahammer Nach dem Tod ihrer Großmutter vor zwei Jahren war Gia zusammen mit ihrer Schwester plötzlich Hausbesitzerin. "Es ist ein wunderschönes Haus, und wir können uns sehr glücklich schätzen, im Jahr 2026 Wohneigentum zu besitzen", freut sich die US-Amerikanerin gegenüber Newsweek. Einziehen konnten die beiden Frauen allerdings nicht - es stand zunächst eine Menge Arbeit an. Das 100 Jahre alte Haus benötigte eine umfangreiche Sanierung, bei der immer wieder unschöne Überraschungen auf die Schwestern warteten: "Wir wussten, dass Arbeit anstand, aber nachdem wir die Wände geöffnet hatten, stießen wir auf weit mehr als erwartet; es liegt also noch ein langer Weg vor uns", so Gia. Als sich Gia den Problemen mit der Gas- und Stromversorgung widmen wollte, musste sie auf der Veranda einen seltsamen Geruch feststellen. "Zuerst dachte ich, der Kellergeruch hätte sich einfach in meiner Nase festgesetzt und würde mich überallhin begleiten, aber er wurde immer schlimmer", erinnert sie sich. Ekel News Teenager lebt ein Jahr lang mit Wurm im Gesicht Laut Gia soll es wie verrottendes Fleisch, "das in verdorbener Milch" gelegen hatte, gerochen haben. "Seltsam säuerlich und zugleich süßlich." Eine widerliche Kombination, welche die Sanierung erschwerte.

Frau bemerkt widerlichen Gestank bei Haussanierung und macht Ekel-Fund