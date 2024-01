Frau greift sich im Restaurant in den Slip: Was sie dann tut, macht fassungslos

Shadong (China) - Eine junge Frau aus China steckt sich während ihres Restaurantbesuches die Hand in die Hose. Was daraufhin passiert, macht nicht nur den Restaurantbesitzer fassungslos.

Die Überwachungskamera filmte, wie die Kundin ihre Schamhaare ins Essen warf. © Bildmontage/Screenshot/Youtube/CTWANT

Anfang Januar war die Chinesin mit einigen Freunden in einem Hotpot-Restaurant in Shandong.

Beim traditionellen Gericht, was man mit einem Fondue vergleichen kann, steht in der Mitte des Tisches eine kochende Brühe, in der Gäste die gewünschten Zutaten selbst garen können.

Die besagte Frau hatte sich für ihren Hotpot eine ganz besondere "Zutat" ausgedacht: Während ihres Besuchs in der Gaststätte griff die Dame plötzlich in ihre Hose und zupfte sich dort mehrere Schamhaare aus dem Intimbereich.

Anschließend ließ sie diese Haare dann ins servierte Essen rieseln und rührte das Ganze dann sogar noch mit ihrem Finger um.

Kurz darauf machte sie einen Mitarbeiter des Restaurants darauf aufmerksam, dass sich in ihrem Hotspot Haare befinden würden. Sie forderte eine Entschädigung und wollte, dass man ihr das Dreifache des Menü-Preises erstattete.