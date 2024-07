Frau trinkt aus Limonaden-Dose - Dann wird ihr plötzlich kotzübel

Am Boden der Dose lag eine tote Maus. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/pickthypoison (2)

Ja, Ihr habt richtig gelesen. Am Boden der geöffneten Dose lag das leblose Tierchen.

"Oh mein Gott, ich zittere so sehr", berichtete die TikTok-Nutzerin völlig außer sich. "Mir ist gerade so unglaublich schlecht. Das ist so widerlich!"

Die Zuschauer des Videos stimmten dem absolut zu. Während die meisten versuchten, einen Würgereiz zu unterdrücken, schrieben andere von ähnlichen Erfahrungen. Es scheint keine absolute Seltenheit zu sein, dass tote Tiere in Getränkedosen gefunden werden.

Kein Wunder, dass ein Nutzer zu folgender Schlussfolgerung gelangte: "Deswegen trinke ich niemals aus Behältern, wo ich den Inhalt nicht sehen kann."

Dies wird sich wohl auch die junge US-Amerikanerin ab sofort zu Herzen nehmen.