Mann steckt sich riesige Süßkartoffel in den After: Seine Gründe machen fassungslos

Chengdu (China) - Das nächtliche Experiment eines 61-jährigen Mannes aus China sollte ihn nicht nur ins Krankenhaus bringen, sondern auch einen chirurgischen Eingriff nötig machen.

Ein Röntgenbild zeigte einen großen Fremdkörper, der im Rektum des 61-Jährigen steckte. (Symbolfoto) © 123rf/bravissimos

Wie Daily Star berichtet, war der Mann, der lieber anonym bleiben will, nachts plötzlich mit starken Schmerzen erwacht.

Zuvor hatte er sich gegen 23 Uhr eine Süßkartoffel in den After eingeführt und war eingeschlafen.

Weil die Schmerzen wenige Stunden später unerträglich wurden und er die Kartoffel nicht auf natürlichem Wege loswurde, entschloss er sich, in ein Krankenhaus in Chengdu zu fahren. Dort wurde umgehend ein Röntgenbild angefertigt, das das Objekt im Rektum des Patienten zeigte.

Die Ärzte versuchten zunächst erfolglos, die Kartoffel von außen zu zerteilen, um sie in Stücken herausziehen zu können. Das Gemüse war dafür zu hart.

Stattdessen wandten sie nun einen Weinflaschenöffner an, um den Fremdkörper aus dem Enddarm des 61-Jährigen zu entfernen, doch auch das misslang.