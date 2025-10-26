Frau hält Damenbinde gegen das Licht: Was dabei zum Vorschein kommt, verschlägt ihr die Sprache

USA - Was eine Frau aus den USA in einem viralen Video entdeckt haben will, dürfte bei allen Menschen, die auf Menstruationsartikel angewiesen sind, für Ekel sorgen: Laut der TikTokerin würde sich in Damenbinden unbemerkt Schimmel befinden!

Als eine Frau eine Damenbinde gegen das Licht hält, erscheinen schwarze Flecken. Die TikTokerin ist sich sicher: Es ist Schimmel! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/mamaaakris

Nach dem Skandal um PFAS-Chemikalien in Periodenprodukten wurde durch den millionenfach geklickten Clip nun eine neue Welle der Empörung ausgelöst.

Im Video der TikTokerin "mamaaakris" ist zu sehen, wie eine Person eine unbenutzte Damenbinde, die wenige Sekunden zuvor aus der Packung genommen worden sein soll, gegen das Licht einer Deckenlampe hält.

Als das Licht durch den Hygieneartikel fällt, kommt scheinbar Schockierendes zum Vorschein: Im Inneren der Binde sind dunkle, braun-grüne Flecken zu sehen. "Das ist Schimmel", ist sich die Filmende sicher. "Oh mein Gott, das ist verrückt."

Die Binde mit den Auslaufschutz-Flügeln ist von der Marke "Always". Laut Aussagen der TikTokerin hätte sie zuvor selbst ein Video auf der Plattform gesehen, wo eine andere Frau den vermeintlichen Ekelfund präsentierte. Jetzt hatte sie selbst nachsehen wollen, ob auch ihr Artikel betroffen ist. "Bruder, das ist ekelhaft", meint ihr Mann, der ihr beim Video zur Hand ging.