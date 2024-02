Gepäckfach wird geöffnet, Ekel-Alarm bricht aus: Flugzeug muss kurz nach Start umkehren

Aus diesem Gepäckfach regnete es Maden auf die Köpfe der Passagiere. © Screenshot/reddit/lightspeedCEO

Als der Flieger am 13. Februar am Flughafen Schiphol in die Luft stieg, schien die Welt noch in Ordnung. Eine Stunde nach dem Start, die Anschnallzeichen waren noch nicht lange erloschen, brach Alarm aus.

Denn als ein Gepäckfach in der Economy-Klasse geöffnet wurde, regnete es plötzlich eine Ladung Maden auf die darunter sitzenden Fluggäste.

Wie The Independent berichtete, hatte sich aus ungeklärter Ursache der Koffer eines Passagiers geöffnet. Darin enthalten: ein verfaulter Fisch - in eine Zeitung eingewickelt - und jede Menge Ungeziefer.

Das Flugziel Detroit im US-Bundesstaat Michigan geriet danach in weite Ferne. Delta Air Lines entschied, nach Amsterdam zurückzukehren.