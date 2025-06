Mann hat "komisches" Gefühl im Bauch: Als er die Wahrheit erfährt, fällt er aus allen Wolken

Alles in Kürze

Weil er jahrelang keine Schmerzen hatte, beließ er die Sache auf sich, dachte, der Plastikgegenstand hätte sich aufgelöst. 52 Jahre ist das her, so der Patient.

Die Ärzte untersuchten den Mann und stellten fest, dass in seinem Dünndarm eine Zahnbürste feststeckte.

In der zentralen Provinz Anhui wandte sich ein 64-Jähriger an die Ärzte des örtlichen Krankenhauses, berichtet die Zeitung " South China Morning Post ". Er hatte gelegentlich Bauchschmerzen und wollte der Sache auf den Grund gehen.

Es ist ein Vorfall, der in China für Gesprächsstoff sorgt.

Diese Zahnbürste hatte der Patient 52 Jahre lang in seinem Dünndarm. © Douyin/安徽视讯

Die Ärzte konnten dem Rentner helfen. In einer 80 Minuten währenden endoskopischen Operation entfernten sie den 17 Zentimeter langen Gegenstand. Bleibende Schäden hat der 64-Jährige nicht zu befürchten.

Doch der Mann hatte wohl großes Glück. Unter normalen Umstände hätte sich die Zahnbürste drehen können und die Darmwand durchstechen können. Innere Blutungen, die potenziell tödlich sind, wenn nicht behandelt, hätten die Folge sein können. Offenbar steckte die Bürste in einer Darmbiegung fest und hat sich all die Jahre nur wenig bewegt.

Die ungewöhnliche Krankengeschichte des 64-Jährigen beschäftigt die Nutzer in den chinesischen sozialen Netzwerken. "Was für ein Glück hat er, fünf Jahrzehnte lang mit einer Zahnbürste im Körper zu überleben? Wie konnte er nur glauben, sie würde sich von selbst auflösen? Wie hat er es geschafft, diese Zahnbürste zu verschlucken?", fragten sich viele User.

"Ungezogene Dinge wie diese, besonders von vor einem halben Jahrhundert, können wirklich damit enden, dass das Kind von seinen Eltern hart geschlagen wird", gab hingegen ein anderer Nutzer zu bedenken.

Immer wieder finden Mediziner seltsame Gegenstände in Patienten-Mägen. So wie vor einiger Zeit in der Türkei, als Ärzte ein ein Meter langes Ladekabel aus dem Bauch eines Teenagers holten.