Mann lässt im Petersdom vor Altar plötzlich die Hose runter
Rom - Ekel-Vorfall im Vatikan! Während einer Heiligen Messe im Petersdom ist ein Mann über die Absperrung geklettert und hat sein kleines Geschäft vor den Augen der Gläubigen und Hunderter Touristen auf dem Beichtaltar verrichtet.
Wie die italienische Tageszeitung Il Tempo berichtete, geschah das aufsehenerregende Ereignis bereits am Freitagvormittag gegen 9.30 Uhr.
Auf Social Media gepostete Videos zeigen, wie der Unbekannte mit komplett heruntergelassener Hose vor dem Altar steht und dort uriniert. Nach einigen Sekunden kommt ein Sicherheitsbeamter der vatikanischen Gendarmerie und hält den Störenfried fest.
Doch erst mithilfe eines zweiten Mitarbeiters kann der Mann, dessen Identität bislang unklar ist, vom Altar weggezogen werden.
Anschließend wird er von der Polizei abgeführt.
Video zeigt pinkelnden Mann auf Altar im Petersdom
Vatikan will Sicherheitslücken prüfen
Laut dem Bericht sei Papst Leo XIV. (70) über den Vorfall informiert worden. Er habe mit Bestürzung reagiert und wolle nun eine Untersuchung veranlassen, welche die Ursache dieser Sicherheitslücke ergründen soll.
Dass es im Petersdom zu derartigen unschönen Situationen kommt, ist keine Seltenheit. Erst im Februar dieses Jahres war ein Mann auf denselben Altar geklettert und hatte mehrere Kerzenleuchter umgestoßen.
Auch im Juni 2023 war es einem Besucher im Petersdom gelungen, splitterfasernackt auf den Altar zu klettern.
Titelfoto: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa