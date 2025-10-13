Mann lässt im Petersdom vor Altar plötzlich die Hose runter

Rom - Ekel-Vorfall im Vatikan! Während einer Heiligen Messe im Petersdom ist ein Mann über die Absperrung geklettert und hat sein kleines Geschäft vor den Augen der Gläubigen und Hunderter Touristen auf dem Beichtaltar verrichtet.

Der Ekel-Vorfall geschah während einer Heiligen Messe im Petersdom im Vatikan. (Symbolbild) © Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa

Wie die italienische Tageszeitung Il Tempo berichtete, geschah das aufsehenerregende Ereignis bereits am Freitagvormittag gegen 9.30 Uhr.

Auf Social Media gepostete Videos zeigen, wie der Unbekannte mit komplett heruntergelassener Hose vor dem Altar steht und dort uriniert. Nach einigen Sekunden kommt ein Sicherheitsbeamter der vatikanischen Gendarmerie und hält den Störenfried fest.

Doch erst mithilfe eines zweiten Mitarbeiters kann der Mann, dessen Identität bislang unklar ist, vom Altar weggezogen werden.

Anschließend wird er von der Polizei abgeführt.