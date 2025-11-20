Streit zwischen Hundebesitzern eskaliert: Mann wirft mit Kot

Nach einer wilden Auseinandersetzung in Heddesheim sucht die Polizei nach Zeugen.

Von Markus Brachat

Heddesheim - Nach einem Streit in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein unbekannter Hundebesitzer einen anderen Hundebesitzer mit einem Hundekotbeutel beworfen haben.

Ein 56-Jähriger wurde in Heddesheim mit einem Hundekotbeutel beworfen. (Symbolbild)
Ein 56-Jähriger wurde in Heddesheim mit einem Hundekotbeutel beworfen. (Symbolbild)  © Christoph Schmidt/dpa

Die Fäkalien trafen das 56-jährige Opfer an Jacke und Mütze, wie die Polizei mitteilte.

Der Getroffene habe daraufhin seine Mütze abgenommen und streifte diese am mutmaßlichen Werfer ab. Der Werfer wollte dies mit seiner linken Faust abwehren und habe den 56-Jährigen dabei ins Gesicht getroffen.

Danach trennten sich die Wege der Kontrahenten.

Mann lässt im Petersdom vor Altar plötzlich die Hose runter
Ekel News Mann lässt im Petersdom vor Altar plötzlich die Hose runter

Zu dem Streit soll es gekommen sein, nachdem die zwei Hunde der Hundebesitzer aufeinander losgegangen waren.

Die Tiere konnten voneinander getrennt werden. Allerdings kam es dann zur Auseinandersetzung zwischen den Menschen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Vorfall am Dienstag.

Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa

Mehr zum Thema Ekel News: