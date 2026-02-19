Mann will Rechnung in Restaurant nicht bezahlen und greift zu ekelhafter Methode

Sydney (Australien) - Wer an Zeche prellen denkt, hat wohl in dieser Situation eine heimliche Flucht aus dem Etablissement im Sinne. Ein Mann aus Australien hatte zwar die gleiche Absicht, blieb aber stattdessen im betroffenen Restaurant sitzen - und griff sich unter den Arm. Was folgte, sind widerwärtige Szenen, die von der Überwachungskamera festgehalten wurden.

Die Überwachungskamera filmte, wie ein Restaurant-Gast sich Haare ausriss und diese heimlich auf seinem Teller platzierte. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ponydiningtherocks

Der Vorfall ereignete sich laut 7News im Restaurant "Pony in The Rocks" in der australischen Metropole Sydney. Eine Familie aus Irland hatte sich im Lokal einige der teuersten Gerichte von der Karte bestellt, darunter auch ein 1,8 Kilogramm schweres Tomahawk-Steak.

Als der Gruppe dann die Rechnung gebracht wurde, eskalierte die Situation. Der Familienvater weigerte sich vehement, die 600 Dollar (etwa 508 Euro) zu begleichen, und begründete dies mit der Behauptung, er hätte Haare auf seinem Teller entdeckt.

"Er ist völlig ausgerastet … wurde immer lauter und weigerte sich, auch nur einen Cent zu bezahlen", erinnert sich Neil Nolan, der seit zwei Jahrzehnten Chef der Küche ist.

Was die Betreiber aber nicht ahnten: Die blonden Härchen stammten von dem Iren selbst. Er hatte sie sich am Tisch aus seiner Achsel gerissen und auf dem Essen platziert.

Da der Streit um die Rechnung innerhalb des Lokals immer lauter wurde und bei der Frau des Gastes sogar Tränen flossen, gab die Leitung schließlich klein bei und verzichtete auf das Geld. Vor allem auch, um die anderen Besucher nicht weiter mit der unangenehmen Situation zu belasten.