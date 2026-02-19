Mann will Rechnung in Restaurant nicht bezahlen und greift zu ekelhafter Methode
Sydney (Australien) - Wer an Zeche prellen denkt, hat wohl in dieser Situation eine heimliche Flucht aus dem Etablissement im Sinne. Ein Mann aus Australien hatte zwar die gleiche Absicht, blieb aber stattdessen im betroffenen Restaurant sitzen - und griff sich unter den Arm. Was folgte, sind widerwärtige Szenen, die von der Überwachungskamera festgehalten wurden.
Der Vorfall ereignete sich laut 7News im Restaurant "Pony in The Rocks" in der australischen Metropole Sydney. Eine Familie aus Irland hatte sich im Lokal einige der teuersten Gerichte von der Karte bestellt, darunter auch ein 1,8 Kilogramm schweres Tomahawk-Steak.
Als der Gruppe dann die Rechnung gebracht wurde, eskalierte die Situation. Der Familienvater weigerte sich vehement, die 600 Dollar (etwa 508 Euro) zu begleichen, und begründete dies mit der Behauptung, er hätte Haare auf seinem Teller entdeckt.
"Er ist völlig ausgerastet … wurde immer lauter und weigerte sich, auch nur einen Cent zu bezahlen", erinnert sich Neil Nolan, der seit zwei Jahrzehnten Chef der Küche ist.
Was die Betreiber aber nicht ahnten: Die blonden Härchen stammten von dem Iren selbst. Er hatte sie sich am Tisch aus seiner Achsel gerissen und auf dem Essen platziert.
Da der Streit um die Rechnung innerhalb des Lokals immer lauter wurde und bei der Frau des Gastes sogar Tränen flossen, gab die Leitung schließlich klein bei und verzichtete auf das Geld. Vor allem auch, um die anderen Besucher nicht weiter mit der unangenehmen Situation zu belasten.
Überwachungskamera filmt Ekel-Vorfall in Restaurant
Als sie allerdings dann die Überwachungskamera des Essensbereichs überprüften, sah man deutlich, wie sich der Familienvater unter den Arm greift und die Haare auf den Teller fallen lässt. Seine Frau, die das Ganze definitiv mitbekommen hat, sitzt im Video seelenruhig neben ihrem Partner, während die Kinder genüsslich die Teller ablecken.
Kurz darauf erfuhr Neil, dass in einem Lokal in der Nähe Ähnliches vorgefallen wäre. Und offenbar waren die besagten Gäste keine Unbekannten, sondern die dreisten Iren. Als der Küchenchef der Polizei den Vorfall meldete, konnte sie zunächst nicht weiterhelfen.
Aus diesem Grund entschloss sich der Australier, die ganze Sache auf Instagram zu veröffentlichen - vor allem auch, um andere örtliche Lokal-Betreiber damit zu warnen.
"Normalerweise teilen wir solche Inhalte nicht", schreibt Neil zu den Aufnahmen. "Nachdem das Essen serviert worden war, beschwerte sich der Gast über ein Haar in seinem Essen und weigerte sich, die Rechnung zu bezahlen. Währenddessen wurde auch unser Team unangemessen und inakzeptabel behandelt."
Die Achselhaar-Familie hat sich mittlerweile offenbar aus dem Staub gemacht. Über die Kontaktdaten, die sie bei der Buchung angegeben hatte, konnte man sie nicht ausfindig machen, da sie wahrscheinlich nicht der Wahrheit entsprachen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/ponydiningtherocks