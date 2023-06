Polizei stoppt Gammelfleisch-Transport auf A24

Das Gammelfleisch musste sofort entsorgt werden. © Polizeidirektion Ratzeburg

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, stoppten Beamten am Freitag gegen 8.45 Uhr einen Transporter auf dem Rastplatz Gudow. Der VW Crafter mit Schweriner Kennzeichen war in Fahrtrichtung Berlin unterwegs.

Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten auf der Ladefläche diverse Lebensmittel. Darunter waren verschiedene Fleisch- und Wurstwaren sowie Joghurt.

Sie fanden aber auch unverarbeitetes Fleisch, das nicht geschlossen verpackt war. Dazu kommt, dass es sich bei dem Transporter nicht um ein Kühlfahrzeug gehandelt hat. Es ist daher für den Transport von Lebensmitteln ungeeignet.

Die Polizei zog Lebensmittelkontrolleure des Kreises hinzu. Diese stellten laut Mitteilung fest, dass die Kühlketten einzelner Produkte unterbrochen und die vorgeschriebenen Kühltemperaturen überschritten waren. Daher wurde die sofortige Vernichtung der kühlpflichtigen Lebensmittel angeordnet.