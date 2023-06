Sushi bei 18 Grad gelagert, tote Insekten: Karlsruher Restaurant "gewinnt" Ekel-Auszeichnung

Karlsruhe - Das darf doch nicht wahr sein! In einem unrühmlichen Ranking landete ein Karlsruher Sushi-Restaurant nun wiederholt auf dem letzten Platz. Bei einem Blick in die Stube des Lokals aus Baden-Württemberg wird schnell klar, warum.

Eine saubere Hygiene sollte in jedem Restaurant das A und O sein. (Symbolbild) © BRYAN STEFFY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wer sich in einem Restaurant bedienen lässt, erwartet frische Kost, Sauberkeit und bestenfalls ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Was aber, wenn der Fisch im wahrsten Sinne des Wortes bereits vom Kopf stinkt? Nach Informationen der Online-Plattform "ka-news" wurde dem Karlsruher Sushi-Restaurant "Taumi" in der Lorenzstraße am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) anlässlich einer Kontrolle vom 2. Mai ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt:

Hygienemängel, wohin das Auge reicht, dazu verdorbene Lebensmittel, die nach Auffassung der Kontrolleure eine Gefahr für sämtliche im Betrieb hergestellten Speisen, insbesondere das Sushi darstellen.

Doch die Liste der Mängel ist noch viel größer: So seien dem Bericht des Ordnungs- und Bürgeramts zufolge beispielsweise Fisch (Lachs, Thunfisch und Garnelen) sowie weitere Lebensmittel, die für das Zubereiten von Sushi verwendet werden, nicht ausreichend gekühlt worden.