TV-Koch tischt "Eichhörnchen-Risotto" im Frühstücks-Fernsehen auf: Zuschauer reagieren empört

Den Engländern sagt man zwar eine "sehr eigensinnige" kulinarische Tradition nach, doch was TV-Koch Phil Vickery (61) am Donnerstagmorgen in der Show "This Morning" auftischte, sorgte auch auf der Insel für reichlich Unbehagen.



Im beliebten Frühstücks-TV-Format gab es Eichhörnchen-Risotto. "Ich habe das Eichhörnchen eigens dafür pochiert", erklärte TV-Koch Vickery und tischte den erstaunten Moderatoren und Gästen sogleich eine Schüssel Nagetier-Reis auf. Falls das nicht munde, könne er alternativ auch "Buttermilch-Eichhörnchen" anbieten.

Moderator Phillip Shoffield (60) und ein weiterer Talkgast probierten. "Ein bisschen zäh" stellten beide fest. "Wenn ich es nicht wüsste, würde ich nicht wissen, was es ist", so Shoffield. Sein Gast schwankt: Er betont den "Schweinefleisch-Geschmack". Es könnte aber auch Hase sein, vermutete er.

Co-Moderatorin Holly Willoughby (42) hakte beim TV-Koch nach: "Wo hast du das her?", wollte sie wissen. "Kann man das im Internet kaufen?"- Vickery bejahte. Ihre Antwort: "Ich hasse dich!"