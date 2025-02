Zoll macht Ekel-Fund in Gepäck von Reisender aus der Türkei

Hamburg - Igitt! Mitarbeiter des Zolls haben am Hamburger Flughafen im Gepäck einer Reisenden (58) aus der Türkei einen ekelhaften Fund gemacht.

Im Gepäck einer Reisenden aus der Türkei haben Zoll-Mitarbeiter am Hamburger Flughafen mehr als 20 lebende Blutegel gefunden. © Hauptzollamt Itzehoe

Wie das Hauptzollamt Itzehoe am heutigen Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 20. Januar, nachdem die 58-Jährige mit einer Maschine aus Istanbul am Hamburg Airport gelandet war.

Am "Grünen Kanal", dem Terminalausgang für anmeldefreie Waren, kontrollierten die Zoll-Mitarbeiter das Gepäck der Frau und fanden dabei in einem Koffer zwei Plastikflaschen mit insgesamt 21 lebenden Blutegeln der Art "Hirudo verbana"!

"Auf Nachfrage erklärte die Reisende, sie habe die Blutegel für gesundheitliche Zwecke in der Türkei gekauft, eine Rechnung oder Einfuhrdokumente konnte sie aber nicht vorlegen", so Annalena Braasch, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Itzehoe.



Aufgrund der fehlenden Einfuhrgenehmigung wurden die Blutegel nach dem Bundesnaturschutzgesetz beschlagnahmt und an einen Tierschutzverein übergeben, um dort artgerecht untergebracht und tierärztlich untersucht zu werden.