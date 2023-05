"Atemberaubend": Zeigt Elizabeth Hurley hier ihre Zwillingsschwester?

Los Angeles - Das Altern scheint Elizabeth Hurley (57) rein gar nichts auszumachen. Auf Instagram präsentierte sich die jung gebliebene Schauspielerin nun sogar in doppelter Ausführung.

Die Fans der britischen Schauspielerin konnten es kaum glauben. Hat Elizabeth Hurley (57) etwa einen Zwilling? © Screenshot Instagram @elizabethhurley1

Dass Liz Hurley fast 60 Jahre alt ist, sieht man ihr kein bisschen an. Fast scheint es so, als würde die Schauspielerin ("The Royals", "Gossip Girl") immer jünger statt älter werden.

Mit ihrem neuesten Insta-Schnappschuss versetzte das megaheiße Model ihre Fans nun sogar in zweifache Aufregung.

"Wusstet ihr, dass ich einen Zwilling habe? Wir tragen beide unseren brandneuen Peaches-Bikini", schreibt Elizabeth zu ihrer erotischen Fotocollage.

Auf dem Bild ist die 57-Jährige in einem neuen Bademoden-Set zu sehen. Schnell fällt auf, dass es sich hier jedoch nicht um einen Zwilling, sondern um ein Spiegel-Selfie handelt.

Der pfirsichfarbene Bikini betont die knackigen Kurven der Influencerin perfekt. Durch den großen Ausschnitt bleibt der Fantasie kaum noch Freiraum.

Die Fans der grandios ausgestatteten Schauspielerin sind hin und weg: "Eine der atemberaubendsten Frauen der Welt", schreibt ein begeisterter Follower.

"Du reifst wie ein guter Wein", kommentiert der nächste Fan. Etwa 200.000 Likes konnte die Collage aus drei Bildern binnen weniger Stunden an Land ziehen.