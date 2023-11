Die OnlyFans-Schule: Nächste Lehrerin wegen heißem Nebenjob entlassen

Missouri (USA) - Weil sie auf der Plattform OnlyFans ihren Followern mit sexy Fotos einheizte, wurde einer High-School-Lehrerin gekündigt. Damit steht die 28-Jährige aber nicht allein da: Eine Kollegin erlitt das gleiche Schicksal. Beide unterrichteten an derselben Schule.

Also habe sie den Entschluss gefasst, mit weniger Zeitaufwand Geld zu verdienen und meldete sich bei der Plattform OnlyFans an.

Ihre ehemalige Kollegin Megan Gaither (beide unterrichteten an der St. Clair High School) ist derweil noch am Hadern. Denn auch sie zeigte sich trotz Lehrerjob freizügig im Internet und wurde Ende Oktober beurlaubt. "Ich habe viel geweint", sagte die 31-Jährige gegenüber Channel 3 .

Auch Brianna Coppage (28) wurde wegen ihrer OnlyFans-Aktivitäten aus dem Schuldienst entlassen. Sie war eine Kollegin von Megan Gaither. © Screenshot/Instagram/bricoppage

Als Gaither von der Kündigung ihrer Kollegin Wind bekam, habe sie ihren eigenen Account sofort wieder gelöscht. Da war es aber schon zu spät.

Nur drei Monate sei ihr Profil online gewesen, auf dem sie nie ihr Gesicht gezeigt und einen anderen Namen verwendet hatte. Trotzdem wurde sie erwischt.

"Ich erhielt Nachrichten und Briefe von Schülern, die an meine Tür geklemmt waren, in denen stand, dass sie mein Geheimnis kennen", sagte Gaither.

Wenn sie könnte, würde die Amerikanerin am liebsten wieder alles rückgängig machen, jeden Cent, den sie mit ihren Bildern verdient hat, zurückgeben und einfach nur Lehrerin sein. "Weil ich meinen Job liebe und ich es so sehr liebe zu unterrichten", so die 31-Jährige.

Vor ihrem letzten Schultag fürchtet sich die junge Frau: "Wenn ich das letzte Mal in mein Klassenzimmer gehe, um meine Sachen zu holen und das Licht ausschalte, wird das wehtun", sagte Gaither.