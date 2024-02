Ex-Lehrerin erklärt, warum alle Frauen wie sie Nacktbilder verkaufen sollten

Courtney Tillia (36) gibt sich auf Instagram betont sexy. © Instagram/Screenshot/thecourtneytillia

In einem Exklusivinterview mit dem Daily Star plauderte die 36-Jährige am Wochenende aus dem Nähkästchen. Demnach würde sie jede Frau ermutigen, ein Projekt wie das ihre in Angriff zu nehmen.

Denn sie habe bisher keine einzige Dame getroffen, die nicht "den echten Wunsch verspürt, sich bis zu einem gewissen Grad auszudrücken", so das Erotik-Model.

Im Namen aller Frauen erklärte sie: "Wir lieben es, uns sexy, gewollt, begehrt und gesehen zu fühlen! Solange wir uns sicher fühlen, lieben wir die Aufmerksamkeit!"

Dies habe eine erstaunliche Wirkung auf die Energie der Frauen, so die Kalifornierin, die sich auf Instagram übrigens gern mal mit niemand Geringerem als Arnold Schwarzenegger (76) zeigt.



Doch macht der Job des Erotik-Models in Wahrheit nicht zahlreiche Beziehungen kaputt?