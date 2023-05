Influencerin geht mit ihrem Freund auf Swinger-Partys: "Sechs oder sieben Pärchen in einem Bett"

London - Als OnlyFans- und Porno-Darstellerin sowie Influencerin und Model ist es Zoe Grey (30) in ihrem beruflichen Alltag gewohnt, oft viel nackte Haut zu zeigen. Und auch privat lässt sie gern die Hüllen fallen! Nun verriet die Britin, dass sie sogar regelmäßig mit ihrem Freund zu Swinger-Partys geht.

Alle Welt würde immer annehmen, dass es in Swinger-Clubs nur ältere Pärchen und vor allem alte Männer geben würde - doch das sei überhaupt nicht der Fall.

Die 30-Jährige erinnert sich noch genau an ihr wildestes Erlebnis während einem ihrer Besuche in einem verruchten Club: "Das war erst vor ein paar Monaten, als wir angefangen haben zu spielen, und dann endete es mit eins, zwei, drei … ich würde sagen, ungefähr sechs oder sieben Paaren, alle in einem Bett", verriet sie dem Daily Star . "Alle hatten einfach eine tolle Zeit mit allen. Es war so gut."

Mit Monogamie haben es die Erotik-Darstellerin und ihr langjähriger fester Freund nicht so! Seit mehr als drei Jahren gehen sie swingen, derzeit ungefähr einmal im Monat.

Zoe an der Seite ihres Swing-willigen Partners. © Instagram/Screenshot/zoe_greybeauty

Zwar würde es schon Abende geben, an denen es sich ein wenig so anfühlen würde, aber an diesen Abenden würden sie und ihr Freund eben nicht hingehen.

"Als wir zum ersten Mal einen Club besuchten, lag das Durchschnittsalter bei Anfang 30. Es waren alle gutaussehende Leute oder sie hielten sich in guter Form, also war ich sehr angenehm überrascht", sagte Zoe.

So hätten die meisten Menschen auch ziemlich gute Jobs und seien sehr erfolgreich. "Es handelt sich in der Regel um Ärzte, Anwälte und Leute in hohen Positionen. Ich würde sagen, es ist für sie eine große Abkehr von der Verantwortung."

Bis jetzt kann die Erotik-Influencerin eigentlich nur Positives berichten. "Im Allgemeinen war jeder, den wir getroffen haben, so nett und wir haben durch diesen Lebensstil sehr, sehr gute, enge Freunde gefunden. Alle sind wirklich sehr nett."