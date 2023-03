Influencerin ließ sich alle Beauty-OPs bezahlen: "Ich helfe Frauen, einen Sugar-Daddy zu finden"

Florida (USA) - Ein Leben in Saus und Braus auf Kosten anderer: Für Nina Peterson (40) ist es der (warmgewordene) amerikanische Traum. Die Influencerin ließ sich all ihre zahlreichen Schönheitsoperationen von verschiedenen Männern finanzieren. Nun zeigt sie anderen Frauen, wie auch sie einen "Sugar Daddy" an Land ziehen können.

Nina Peterson (40), links an der Seite ihres aktuellen Sugar Daddys, liebt das Leben in Saus und Braus. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/busty_barbie

Im Netz tritt die US-Amerikanerin als "Busty Barbie" auf. Wieso, wird bei einem Blick auf ihre prall gefüllte Instagram-Seite schnell klar. Mehrere Hunderttausend Dollar investiere sie bereits in ihren kurvigen Körper. Gezahlt hat sie dafür laut eigener Aussage aber keinen Cent.

"Die Leute neigen dazu, 'Sugar Babys' mit Prostitution in Verbindung zu bringen, und das ist völlig falsch. Prostitution ist vollständig transaktional und ein Sugar Baby zu sein bedeutet, Beziehungen aufzubauen", erklärte die 40-Jährige, die ihre erste "Beauty"-OP mit 16 Jahren hatte, in der Sendung "Hooked on the Look".

Sie würde Frauen dabei helfen "zu strahlen, zu wachsen, Liebe zu finden und ihre Traum-Sugar-Daddys" zu finden. Männer bezahlen ihr Tausende Dollar, um eine jüngere Frau kennenzulernen. Peterson bezeichnet sich nach ihrer Logik aber nicht als Zuhälterin, sondern als "Kupplerin".

Gehässige Kommentare interessieren sie nicht. "Ich sage den Sugar Babys, dass sie sich keine Gedanken darüber machen sollen, was andere Leute denken. Mit der Meinung anderer kann man seine Rechnungen nicht bezahlen, seinen Maserati nicht finanzieren oder eine Villa kaufen."