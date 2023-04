Die sind aber nicht echt! Playboy-Magazin bringt erste vollständige KI-Ausgabe heraus

Playboy-Geschäftsführerin Myriam Karsch spricht bei dem Projekt von einem "Meilenstein für den Journalismus und die Kunst im Allgemeinen".

Die Texte sollen verschiedene Facetten abdecken: "Dazu gehören zum Beispiel Lifestyle, Mode, Unterhaltung, Gesellschaft und Sexualität. Die Artikel und Fotostrecken wurden sorgfältig ausgewählt und von der KI auf Basis von Datenanalysen und Leserfeedback generiert", heißt es in der Mitteilung.

Man darf also gespannt sein - vor allem, wo man diesen experimentellen Meilenstein käuflich erwerben soll. Denn diese Pressemitteilung wurde - aufgemerkt - am 1. April versandt. Und vermutlich ist das am Ende dann doch das Beste an der ganzen Nachricht.