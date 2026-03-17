Facebookseite gelöscht: Playboy Deutschland geht auf die Barrikaden

München - Nach der Sperrung der Facebookseite des Magazins Playboy will dessen Verlag mit rechtlichen Schritten gegen Betreiber Meta vorgehen.

Meta hat die Facebookseite des Playboys gelöscht. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wie das Magazin am Dienstag mitteilte, ist die von zuletzt mehr als 1,8 Millionen Followern abonnierte Seite seit dem 17. Februar auf Facebook nicht mehr auffindbar.

Nach einem Einspruch dagegen wurde der Redaktion von Meta mitgeteilt, dass die Sperrung und Löschung der Seite endgültig sei.

Begründet wurde die Entscheidung mit der "sexuell motivierte Kontaktaufnahme durch Erwachsene" und Darstellungen von "Nacktheit und sexuelle Handlungen". Damit verstößt Playboy Deutschland gegen die "Gemeinschaftsregeln", hieß es vom Betreiber.

Eine Frist zur Auskunft der Kouneli Media GmbH, die den deutschen PLAYBOY herausgibt, ließ Meta am 12. März verstreichen. "Bis heute hat uns das Unternehmen nicht nachvollziehbar erläutert, auf welche konkreten Inhalte sich diese Bewertung bezieht", beschwert sich Kouneli-Geschäftsführerin Myriam Karsch.

"Playboy Deutschland sieht sich zur Wahrung seiner Rechte deshalb nun gezwungen, Rechtsmittel einzulegen", reagierte das Magazin.