Frauen zufriedener mit Liebesleben als Männer! Das wünschen sich die Deutschen für 2025

München - Was wünschen sich die Deutschen für das Jahr 2025? Diese Frage wollte das Männermagazin " Playboy " beantwortet haben und beauftragte das Meinungsforschungsinstituts Norstat mit einer entsprechenden Umfrage.

"70 Prozent wünschen sich gesellschaftlich einen Politikwechsel, und ebenso viele wünschen sich persönlich eine gute und stabile Gesundheit", heißt es in einer Mitteilung des Playboys.

Knapp Dreiviertel der Befragten scheinen also zufrieden – sind das aber alles andere mit der aktuell politischen Lage. 51 Prozent geben dem Polit-Vakuum zwischen Ampel-Aus und Neuwahlen eine Fünf (21 Prozent) oder eine Sechs (30 Prozent).

Mehr Zeit für Freunde, aber auch für Hobbys, stehen bei den Befragten ebenfalls weit oben in der Liste. © 123rf/sorapop

Es gibt noch weitere Vorhaben, die die Menschen auf ihrer zwölfmonatigen To-do-Liste haben:

mehr Sport machen (36,5 Prozent)



mehr reisen (36 Prozent)



sich besser und gesünder ernähren (36 Prozent)



mehr Zeit für die Familie (30 Prozent)



mehr Zeit für ihre Hobbys (28 Prozent)



mehr mit Freunden unternehmen (24 Prozent)



das Sexleben verbessern (21 Prozent)



Beim letzten Punkt zeigen sich die Männer (25 Prozent) motivierter als die Frauen (18 Prozent). Das kann vor allem auch daran liegen, dass die weiblichen Leser mit ihrem Liebesleben wohl ganz zufrieden sind.

70 Prozent geben ihm eine Schulnote zwischen Eins und Drei. Das können nur 55 Prozent der Männer.

Doch was ist mit den Wünschen, die nicht voll und ganz in der eigenen Hand liegen und viel mehr als nur das eigene Privatleben betreffen? Auch hier wurde ein Ranking erstellt. In Zeiten der Multi-Krisen sieht die Top 10 entsprechend aus:

Politikwechsel (70 Prozent)



Frieden in Europa und der Ukraine (68 Prozent)



weniger Bürokratie (56 Prozent)



weniger Steuern (55 Prozent)



mehr Geld auf dem Konto (53 Prozent)



eine Stabilisierung der deutschen Industrie (49 Prozent)



Frieden in Nahost (48 Prozent)



mehr Urlaubszeit (46 Prozent)



mehr Wirtschaftswachstum in Deutschland (46 Prozent)



mehr Investitionen ins Bildungssystem (44 Prozent)



eine neue Migrationspolitik (42 Prozent)



Wer es noch etwas genauer wissen möchte: Die Februar-Ausgabe des neuen Playboys erscheint am Donnerstag dieser Woche, also dem 9. Januar.