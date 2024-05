Von der Wiesn ins Finale: Münchnerin wird "Playmate des Jahres 2024"

Und mit ihrem Statement verrät sie zugleich: Zum 50. Mal wurde diese Auszeichnung verliehen – Jubiläum also. Entsprechend feierlich wurde der Schönheitswettbewerb abgehalten.

Im glamourösen Ambiente des Casinos Baden-Baden – inzwischen zum dritten Mal an dieser Stätte – durfte die 23-Jährige am Mittwochabend den entsprechenden Award des Männermagazins Playboy entgegennehmen.

Drei Engel für 2024: Am Ende konnte sich die Münchnerin Laura Langas (23, r.) als Siegerin an die Spitze setzen. © Montage: Irene Schaur für PLAYBOY Deutschland Juni 2024 (3)

Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung unter anderem durch den deutschen Pop-Star Sasha (52), der seine Chart-Hits "If You Believe" und "I Feel Lonely" performte.

Anschließend beschallte Jahrhundert-Playmate und Star-DJ Gitta Saxx (59) an den Turntables bis in die Morgenstunden das Publikum.

Der Playboy listet in einer Mitteilung einige der geladenen Exklusiv-Gäste auf: Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth (60) mit Frau Susanne, die Reality-TV-Stars Tanja Tischewitsch (34) und Prinzessin Xenia von Sachsen (37), DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik (35), Musikproduzent und Bandleader Leslie Mandoki (71), Playmate und Influencerin Julia Römmelt (30) sowie die Playmates Carolina Cardoso (22) und Laura Schultz (25, Miss April 2023).

"Wir gratulieren Laura von Herzen und sind sehr glücklich, dass wir auch die Jubiläumsedition des 'Playmate des Jahres Awards' in dem glamourösen und exklusiven Ambiente des Casinos Baden-Baden feiern konnten", gratulierte auch Myriam Karsch, Geschäftsführerin des deutschen Playboys.

